Pellegrini letel na predvolebný míting súkromným lietadlom. Požičala mu ho firma poslanca za Hlas-SD

Nie je isté, či lietadlo predseda parlamentu pilotoval sám.

Prezidentský kandidát Peter Pellergini letel na predvolebný míting na východ Slovenska súkromným lietadlom. Dopravný prostriedok vlastní firma poslanca Hlasu Petra Náhlika, ktorý bol v minulosti spolumajiteľom majetku Vladimíra Poóra, informuje Denník N.

Pellegrini na košické letisko letel v šesťmiestnom lietadle americkej výroby typu Piper PA-46-500TP. Jeho hovorkyňa neodpovedala na otázku, či ho predseda parlamentu pilotoval sám, keďže na to má oprávnenie.

Pellegrini podľa slov hovorkyne let zaplatil z peňazí určených na prezidentskú kampaň. „Predseda Hlasu Peter Pellegrini využil lietadlo na presun v rámci kampaňových aktivít, podobne ako sa to stalo už v minulosti. Let bol vždy uhradený z prostriedkov strany a aj tentoraz bude riadne uhradený ako súčasť výdavkov na volebnú kampaň,“ povedala.

To, ako často Pellegrini lietadlo využíva a koľko cesta stála, nekomentovala. Denníku neodpovedala ani na otázky, či v minulosti kandidát letel bezplatne alebo či za lety platil priamo majiteľovi lietadla.

Náhlik okrem požičiavania lietadla pomohol strane Hlas aj tým, že vedeniu poskytol luxusný Mercedes.