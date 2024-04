Cez víkend odstaví Slovenská sporiteľňa viacero služieb. Zákazníkov varujú, aby si dôležité operácie vybavili vopred

Banka plánuje vylepšovanie služieb.

Slovenská sporiteľňa informuje klientov, že v noci z piatka na sobotu 12. až 13. apríla a v sobotu 13. apríla budú viaceré služby nedostupné. Dôvodom je vylepšovanie bankových služieb.

V piatok 12. apríla zákazníkom nebudú fungovať kreditné karty v čase od 23.00 h do 23.30 h. V sobotu 13. apríla budú čiastočne nefunkčné debetné karty od 0.15 h do 1.30 h. „Debetné karty budú v čase odstávky fungovať v obmedzenom režime. Niektoré transakcie preto môžu byť zamietnuté,“ informuje banka.

Banka informuje, že nedostupný bude aj vklad a výber z bankomatu, a to konkrétne v časoch od 0.15 h do 1.30 h a od 4.00 h do 21.30 h. „Bankomaty budú v uvedenom čase nedostupné pre vklady a výbery kartami Slovenskej sporiteľne aj iných bánk. Kreditné karty Slovenskej sporiteľne budete môcť použiť na výbery hotovosti z bankomatov iných bánk, rovnako na platby kartou v obchodoch aj na internete,“ uvádzajú.

Obmedzené budú aj mobilné aplikácie George a Business24. Banka informuje, že v určitých časoch nebude fungovať ani Internetbanking George, Sporopay, Databanking, MultiCash, SMS služby a API rozhranie pre tretie strany. Používanie spomínaných služieb nebude funkčné v sobotu 13. apríla od 4.00 h do 10.00 h. Ich prevádzka bude následne obmedzená od 10.00 h do 23.00 h.

V obmedzenom režime bude fungovať aj mToken, Partner Portal, Push, SMS a e-mailové notifikácie o obratoch, platbách kreditnými a debetnými kartami a elektronické výpisy.