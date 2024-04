Američania zverejnili, ako si predstavujú začiatok jadrovej vojny. V prvých minútach by zomreli milióny ľudí

Americká vláda odtajnila dokumenty, ktoré predpokladajú, ako by vyzeral jadrový útok na USA.

Vláda USA odhalila, ako si predstavuje začiatok jadrového konfliktu na ich území. Dokumenty zostavovali vedci, vojaci, prezidentskí poradcovia aj členovia tajných služieb, informuje portál Daily Mail.

Prvá jadrová bomba by dopadla na hlavné mesto Washington, D. C. V priebehu pár minút by zabila viac ako šesť miliónov ľudí. Obyvatelia by najprv spozorovali záblesk svetla. Teplota vzduchu by dosiahla až 80 miliónov stupňov Celzia. Celé mesto vrátane predmestí by bolo zničené, píše Mirror.

Útok na hlavné mesto USA by bol podľa portálu iba začiatkom globálnej apokalypsy. Jadrová vojna by si vyžiadala minimálne dve miliardy mŕtvych. Podľa generála Roberta Kehlera je desivé, že takýto scenár sa môže odohrať aj v najbližších hodinách.

Portál tvrdí, že najväčšie riziko momentálne predstavuje Vladimir Putin. Ten v jednom zo svojich prejavov povedal, že Moskva disponuje aj jadrovými zbraňami, ktoré je Rusko v prípade ohrozenia ochotné použiť.