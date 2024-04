Mzdy na Slovensku stále rastú. V mnohých odvetviach sú vyššie o niekoľko percent

Nominálne mzdy rástli vo februári vo všetkých odvetviach.

Nominálne mzdy boli vo februári medziročne vyššie vo všetkých odvetviach. Dvojciferným tempom rástli mzdy v troch z nich. V deviatich odvetviach zaznamenali aj reálny rast miezd. Mierne zaostávalo na úrovni pol percenta iba odvetvie v informáciách a komunikácii. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Dvojciferným tempom rástla nominálna mzda v doprave a skladovaní o 13 %, v priemysle o 12,6 % a v ubytovaní o 10,9 %. Po zohľadnení vplyvu inflácie, ktorá pomaly klesá, mzdy rástli aj reálne, a to vo všetkých odvetviach okrem informácií a komunikácie.

Reálny rast miezd sa pohyboval od necelých 4 % vo veľkoobchode a v stavebníctve. V doprave a skladovaní o viac ako 9 %. Rast reálnych miezd nad 9 % naposledy zaznamenali v januári 2023 v sektore ubytovania.

V prvých dvoch mesiacoch tohto roka rástli nominálne mzdy vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom nad 11 % rástli mzdy v priemysle a doprave spolu so skladovaním. Reálne mzdy v deviatich odvetviach boli v medziročnom pluse, a to v rozpätí od 2,4 % do 7,7 %. Inflácii zatiaľ neodolali len mzdy v informáciách a komunikácii, ktoré klesli o 1,2 %.