Na Slovensko prichádza vlna búrok a extrémne ochladenie. V niektorých lokalitách bude teplota pod nulou

Nedeľa na Slovensku bude ešte „letná“ a veľmi teplá, popoludnie už môže priniesť riziko búrok v niektorých severných regiónov Slovenska. Búrkové riziko bude v pondelok oveľa výraznejšie ako dnes, upozorňuje iMeteo.

Po týždňoch veľmi teplého a slnečného počasia k nám v nedeľu poobede začne prichádzať príliv studeného frontu. V druhej časti nedeľného popoludnia sa musia niektorí Slováci pripraviť na zrážky prípadné búrky v Žilinskom a v Prešovskom kraji, a to predovšetkým v krajných oblastiach. Meteorológovia upozorňujú, že potenciálne búrky by mohli priniesť krúpky.

Zdroj: SHMÚ

Najaktuálnejšie modely predpovedajú, že v pondelok zasiahnu búrky severné Slovensko maximálne v noci na pondelok. Počas dňa modely očakávajú už len dážď. Vyššie riziko výskytu búrok predpokladajú meteorológovia v pondelok v južnejších regiónoch Slovenska. Presná lokalizácia búrok nie je úplne možná, pretože závisí od presného načasovania pohybov frontu. Slovensko v každom prípade čaká vlna búrok, ktorá ukončí „letné“ počasie.

Zdroj: SHMÚ

Okrem búrok nás čaká aj poriadne ochladenie. Od utorka by sa totiž počasie v Európe malo dostať pod vplyv tlakovej níže. Zatiaľ čo cez tento víkend bolo v južnejších častiach nameraných až 28 stupňov Celzia, v uplynulý týždeň sa teplota výrazne zníži, a to prevažne na severe. V regiónoch Kysuce či Orava klesne vo štvrtok denná teplota až na 5 stupňov Celzia. Počas noci dokonca spadne až pod nulu do mínusových hodnôt.