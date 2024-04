Rudolf Huliak fajčil v kancelárii parlamentu napriek zákazu. Ukazoval experiment, ako vraj cigaretami zachraňuje rastlinu

„Je to moja súkromná kancelária a skúšal som experiment, aby som dokázal, že to CO2 rastlinám neškodí, ale, naopak, rastú,“ vysvetľoval Huliak situáciu.

Poslanec Rudolf Huliak zo strany SNS zverejnil na sociálnej sieti pohoršujúce video, kde predvádza netradičný experiment. Sediac na gauči v kancelárii v budove Národnej rady SR, vyfukuje cigaretový dym na rastlinu. Tvrdí, že túto techniku praktizuje dlhodobo a rastline tak vrátil život. „To vážne funguje, veď ona išla chcípnuť a teraz ide roztlačiť ikebanu,“ okomentoval Huliak svoj pokus vo videu.

Huliak si zároveň zrejme neuvedomil, že zverejnením videa sa priznal k porušovaniu predpisov vzhľadom na to, že v budove parlamentu je fajčenie zakázané. S touto otázkou konfrontoval poslanca redaktor Markízy Martin Prôčka. „Videli ste popolník?“ ohradil sa poslanec Huliak.

„Je to moja súkromná kancelária a skúšal som experiment, aby som dokázal, že to CO 2 rastlinám neškodí, ale, naopak, rastú,“ dodal.

Na otázku redaktora, či vie, že v cigarete je aj decht, odpovedal, že má základné vzdelanie.