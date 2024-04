Europoslanec Hojsík: V europarlamente sa ma kolegovia pýtajú, či robíme zo Slovenska úplný „Orbánistan“ (Rozhovor)

Podľa Martina Hojsíka premiér Fico klame. Vláda chce obmedziť slobodu médií napriek tomu, že Monika Beňová hlasovala za zákon o ochrane slobody médií.

Podpredseda Európskeho parlamentu a člen Progresívneho Slovenska Martin Hojsík tvrdí, že Európska komisia môže Slovensku stopnúť eurofondy. Problémom je, že vláda zrušila špeciálnu prokuratúru a nevie zaručiť, že všetky kauzy sa podarí nezávisle vyšetriť.

Hrozí Slovensku, že príde o eurofondy?

Je to v rukách Roberta Fica a vládnej koalície. Oni svojimi krokmi začali porušovať slovenské záväzky. Konkrétny príklad – vláda sa v programovom vyhlásení prihlásila k plánu obnovy, čo je právne záväzná zmluva medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou o poskytnutí peňazí. Obsahuje napríklad mechanizmus na ochranu finančných záujmov Únie.

Čo to konkrétne znamená?To znamená, ako zabezpečíme, aby sa peniaze nerozkradli a prípadné krádeže vyšetrili, kde je explicitne spomenutá špeciálna prokuratúra. Zrušili ju bez toho, aby jasne povedali, že dokážu ochrániť peniaze pred rozkrádaním. Takže áno, kroky Ficovej vlády ohrozujú slovenské eurofondy.

Aké kroky má robiť vláda, aby sme o tie eurofondy neprišli? Narážam na to, že Európska komisia požaduje záruky, že všetky kauzy budú poriadne vyšetrené.Záleží na tom, či je v krajine nastavený systém, aby sa tieto veci riešili. Je potrebné, aby slovenská vláda napríklad organizačne upravila systém generálnej prokuratúry. Aby bola ekvivalentom k tomu, čo tu robila špeciálna prokuratúra. Aby dostatočne nezávisle dokázala veci riešiť, keď to bude potrebné. Keď nesplníme to, k čomu sme sa zaviazali, naozaj nám hrozí, že prídeme o peniaze.

Vicepremiér pre eurofondy Peter Kmec aj Robert Fico hovoria, že s Európskou komisiou riešia iba technické otázky, problém vo všeobecnosti zľahčujú. Koalícia tvrdí, že Progresívne Slovensko iba straší. Čo je teda pravda?