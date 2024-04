Veľká firma na východe Slovenska dostala dvojmiliónovú pokutu. Zaplatiť musí dvojnásobok toho, čo zarobí za rok

Vranovská celulózka Bukocel dostala vysokú pokutu.

Firma Bukocel dostala za nedostatočný nákup emisných kvót pokutu vo výške dvoch miliónov eur. Vranovská celulózka tak musí zaplatiť dvojnásobok toho, čo zarobí za rok, informujú Hospodárske noviny.

Podľa pravidiel Európskej únie sú veľkí producenti oxidu uhličitého povinní kupovať emisné kvóty. „V súlade so zákonom spoločnosť neodovzdala do registra v termíne do 30. apríla 2023 kvóty potrebné na pokrytie emisií za predchádzajúci rok,“ uviedlo ministerstvo životného prostredia.

Problém s porušovaním pravidiel pre ochranu životného prostredia mali už v minulosti. Aj napriek pokute bude firma stále fungovať. Podľa Denníka E by ju vysoká suma nemala existenčne ohroziť. So štátom by už mali rokovať o splátkovom kalendári. Spoločnosť zamestnáva približne 940 ľudí.