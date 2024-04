Taliansko spoplatní po Benátkach ďalšiu obľúbenú destináciu. Ako to bude s cenami v Chorvátsku?

Chorvátsko, Taliansko, čo ďalej? Pripravte sa na to, že v týchto letoviskách už nebude všetko len „výhodné“. Dochádza k tvrdému zvyšovaniu cien alebo dokonca k spoplatneniu celej destinácie.

Taliansko nespoplatňuje len Benátky, ale teraz plánuje urobiť to isté aj s Comským jazerom. Turistov rok čo rok pribúda a miestni na to nemajú nervy. Starosta Coma Alessando Rapinese pre denník The Times priznal, že ľudia budú musieť platiť turistickú daň.

V lete navštívi obľúbené jazero až 300 000 ľudí. „Je ťažké byť starostom, keď musíte bojovať s cestovným ruchom. Revolúcie sa začínajú konkrétnymi opatreniami a my sme na túto dlhú cestu pripravení,“ zdôraznil Rapinese. Podrobnosti zatiaľ neboli oznámené. Nie je jasné, aká vysoká bude daň, koho sa bude týkať ani kedy začne platiť.



Chorvátsko je ďalšou obľúbenou turistickou destináciou Slovákov. Niekoho by to mohlo unaviť. Inflácia v Chorvátsku bola v marci 4,9 percenta, preto ceny rýchlo rastú.



Súčasťou príprav na turistickú sezónu je aj stanovenie nových cien, uvádza portál Croatiavise.com. Ceny budú podľa portálu takmer na svojom vrchole v roku 2024 a možno ešte vyššie. Split a Dubrovník patria medzi najdrahšie oblasti. Zároveň je to miesto, kam prichádza najviac návštevníkov.

Vysoké ceny sa budú vzťahovať nielen na ubytovanie, ale aj na stravu. Večera v reštaurácii rýchleho občerstvenia bude stáť približne 10 eur. Kopček zmrzliny bude stáť rekordných 5 eur. Za rovnakú cenu si môžete dať aj pivo. Tri litre minerálky v reštaurácii budú stáť približne 4 eurá. Kedysi lacné Chorvátsko sa mení na drahé letovisko.