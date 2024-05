Slovákom na gastrokartách prepadli stovky eur. Známa firma zo dňa na deň ukončila činnosť

Spoločnosť aj zamestnávatelia dávajú od problému ruky preč.

Vlastníci gastrokariet od spoločnosti Callio prišli o stovky eur. Firma svoju činnosť ukončila vo februári tohto roka, ľudia o tom však netušili a z dôvodu predčasnej exspirácie finančných prostriedkov prišli o nemalé peniaze, informuje RTVS.

Pani Marianne sa na stravnej karte počas niekoľkých rokov nazbierali peniaze vo výške viac ako 800 eur. Trpké vytriezvenie prišlo počas nákupu, kedy zistila, že jej na účte zostala nula.

„V prvom rade sme boli v šoku. Osemsto eur je v prípade mojich rodičov strava na jeden celý kalendárny rok. Niesla to dosť ťažko,“ opísal nepríjemnú situáciu jej syn. Stav na účte ich prekvapil aj preto, že v minulosti mohli príspevok čerpať ešte rok a pol po ich pripísaní na kartu.

Podobný problém s kartou Callio zaznamenala aj pani Monika, ktorej prepadlo viac ako 100 eur. „Prišla som presne o posledných 103,27 eur, čo som mala na karte, aj keď exspirácia tejto sumy mala nastať až v januári 2025,“ uviedla.

S reklamáciou neuspeli

Poškodení si na prepadnuté peniaze nárokovali a požiadali o reklamáciu. Žiaľ, u spoločnosti GGFS, ktorá Callio karty vydáva neuspeli.

„Spoločnosť GGFS ukončuje svoje aktivity v oblasti vydávania a akceptácie kariet Callio k 29. 2. 2024. Prostriedky pripísané na kartu Callio do 30. 11. 2023 majú platnosť do 31. 12. 2023. Prostriedky pripísané na kartu Callio od 1. 12. 2023 majú platnosť do 29. 2. 2024. Uvedená informácia o exspirácii je zverejnená na stránke www.callio.eu a v pravidlách používania karty,“ uviedla vo vyhlásení spoločnosť.

Firma tvrdí, že zákazníkov informovala prostredníctvom webového oznamu, ktorý si mala verejnosť odsledovať. Informáciu o ukončení poskytovanie služieb sa mohli dozvedieť iba 15 dní pred zmenou podmienok.

V prípade zlyhala komunikácia. Keďže pani Mária už bola na dôchodku a pani Monika pracovala u iného zamestnávateľa, neboli v priamom kontakte s bývalým zamestnávateľom. Spoločnosť sa tak odvoláva na to, že upovedomila zamestnávateľov, pričom zamestnávatelia vinu hádžu na spoločnosť. O svoje peniaze sa teraz poškodení zrejme budú musieť súdiť.