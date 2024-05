Z celého slovenského trhu sťahujú obľúbenú prílohu. Výrobca klamal o jej obsahu

Výrobok si zákazníci mohli zakúpiť v čase od 24. marca 2023 do 29. apríla 2024.

Veľkoobchod Metro upozorňuje, že z celého slovenského trhu sťahuje mrazené krokety „ARO KROKETY 750 g“. V uvedenom výrobku kontrolóri zistili stopy mliečnej bielkoviny, ktoré nie sú uvedené v označení.

Výrobok si zákazníci mohli zakúpiť v čase od 24. marca 2023 do 29. apríla 2024. Metro upozorňuje predovšetkým alergikov. Najmä tí by výrobok nemali konzumovať. Mrazené krokety môžu ľudia vrátiť do 30. júna tohto roku.

Konkrétne ide o výrobok ARO krokety v 750-gramovom balení s dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) 21. 9. 2024, šarže L230321 072F, EAN 8595002901780. Dodávateľom je FRIALL, s. r. o.