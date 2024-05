Črtá sa revolučná zmena v platení. V celej eurozóne by sme mohli platiť po novom, Európska centrálna banka chystá nový projekt

Digitálne euro je momentálne len v prípravnej etape a jeho zavedenie je zatiaľ v nedohľadne.

Európska centrálna banka chystá nový projekt, digitálne euro. Nový typ platenia rozšíri paletu možností, ako môžemeplatiť, hovorí výkonný riaditeľ úseku platobných systémov a peňažnej hotovosti Národnej banky Slovenska Dušan Jurčák: „Ste na čaji v malej, horskej dedinke, niekde na úpätí Veľkej Fatry, po celodennej túre. Ostalo vám už len pár drobných. Nie je signál, naokolo žiaden platobný terminál potrebný pre platbu kartou či inteligentnými hodinkami. Neostáva vám nič iné, ako si požičať od niekoho v miestnosti. Ak sa dá,“ vysvetľuje Jurčák.

Práve digitálne euro ti v takejto situácii umožní zaplatiť priamo, okamžite – z ruky do ruky presne ako s hotovosťou. Jediný rozdiel bude v tom, že to urobíš mobilom. Už žiadne obmedzenia, žiadne výčitky spojené s opomenutou preventívnou zastávkou v bankomate.

Sloboda, súkromie a výhody

Digitálna forma hotovosti, by mala byť dostupná vo všetkých kútoch eurozóny. Zásadnou výhodou bude dostupnosť peňazí v off-line podobe tak, ako hotovosť v peňaženke. Všetko sa udeje okamžite, ako keby človek vytiahol hotovosť z peňaženky. To nám podľa Dušana Jurčáka poskytne väčšiu slobodu, „pričom to všetko bude bezpečné a dôkladne chránené, vrátane súkromia jednotlivých používateľov.“

Ako hlavné výhody digitálneho eura odborník označil:

– povinná akceptácia v rámci krajín eurozóny (s výnimkami, ktoré schváli legislatíva)

– bezplatné použitie

– dostupnosť v celej eurozóne

– možnosť používať digitálne euro off-line

– vysokú úroveň súkromia

– okamžité zúčtovanie platieb

– inkluzívnosť digitálneho eura – žiaden obyvateľ eurozóny nie je vylúčený z používania digitálneho eura pri jeho bežnom použití.

Európska centrálna banka koncom minulého roka odštartovala prípravnú etapu zavedenia digitálneho eura. Plánom je počas dvoch rokov pripraviť a schváliť potrebnú legislatívu, pravidlá fungovania, prípravu infraštruktúry a výber poskytovateľov. Na konci tohto obdobia sa rozhodne, či a kedy tento projekt postúpi do finálnej fázy. Zavedenie digitálneho eura je teda v nedohľadne.