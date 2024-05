VIDEO: Neúspešného kandidáta na starostu zatkla polícia. Pri zásahu mu vraj vulgárne nadávali a zostali mu modriny

Policajti vraj muža bezdôvodne napadli a odviezli ho na stanicu.

Neúspešný kandidát na starostu mestskej časti Ružinov a aktivista Ivor Švihran na svojom Instagrame zdieľal video, na ktorom ho počas cyklojazdy k 79. výročiu víťazstva nad fašizmom v Európe zatkla polícia.

Polícia vraj chcela počas cyklojazdy vedieť, kto je organizátorom. Od Švihrana preto žiadala legitimáciu.

„Po opakovane zlých skúsenostiach so šikanóznym správaním polície som sa domáhal dôvodu legitimácie, keďže naokolo bolo 200 ďalších osôb. Policajti začali absurdne podmieňovať umožnenie jazdy mojou legitimáciou, čo som rovnako odmietol. Následne sa začal minimálne jeden z členov zásahu správať smerom k mojej osobe mimoriadne agresívne,“ napísal Švihran k príspevku.

Veliteľ celého zásahu vraj nariadil, aby Švihrana odviedli na stanicu. Počas toho mu policajti údajne bolestivo vykrútili ruky a kopli doňho. Veliteľ zásahu mu vraj počas jazdy autom vulgárne nadával.

„Dozvedel som sa, že ‚teraz si čo ticho, ty hrdina, by som ti pri**bal jednu tu spredu‘ alebo ‚s ko**tmi s týmito stužkami (mal som pripnutú ukrajinskú bikolóru) teraz spravíme poriadok‘, či ‚buď rád, že sme v Bratislave, lebo inde by som ti inak ukázal‘,“ dodáva aktivista.

Švihran pre Refresher potvrdil, že pre okolnosti zásahu plánuje podať sťažnosť a trestné oznámenie.

Problémy mal už v minulosti

Švihran mal už v minulosti problémy s políciou. Niekoľkokrát sa s ňou dostal do slovnej potýčky, pričom ho vraj polícia niekoľkokrát vulgárne napadla. Počas toho, ako si chcel ísť vybaviť nové doklady, mu vraj policajti vynadali do ko**tov a bu**rantov. Inokedy, keď sa zastal kamaráta, mu vraj policajti vynadali do šašov. Jeho kamarát vtedy počas obdobia pandémie zavolal hliadku na muža, ktorý si odmietal nasadiť rúško.

Celé vyjadrenie Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave:

Dňa 8. mája 2024 vykonávala hliadka prvého bratislavského okresu hliadkovú činnosť, v rámci ktorej plnila úlohy na zabezpečenie verejného poriadku aj na Námestí slobody v súvislosti s verejnými zhromaždeniami organizovanými v tento deň. V rámci plnenia týchto úloh v čase 14.45 h hliadka kontrolovala osobu, ktorá neuposlúchla výzvu policajta pri zisťovaní totožnosti. V dôsledku toho hliadka vykonala služobný zákrok v súlade so zákonom o Policajnom zbore.