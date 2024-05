Majitelia zhoreného baru Pink Whale žiadajú ľudí o pomoc. Škody po požiari odhadli na desiatky tisíc eur

Majitelia baru vytvorili zbierku na pomoc po požiari.

Bratislavský bar Pink Whale v pondelok 13. mája zničil požiar. Vyšetrovanie preukázalo, že požiar nezavinil podnik. Škody predbežne odhadujú na 50-tisíc eur. Majitelia sa nakoniec rozhodli vytvoriť finančnú zbierku, na ktorú im môžu prispieť ich verní zákazníci.

„Mnohí ste písali, aby sme spravili zbierku. Keďže sa ukázalo, že za to, čo sa stalo, nemôžeme, rozhodli sme sa ju spraviť. Ak by to bola naša chyba, nemali by sme na to asi žalúdok. Ale takto ho máme,“ píšu na sociálnej sieti.

V bare na Dunaji zhorel bar, časť elektroinštalácie aj vodovod. Tri pódiá a väčšina podniku zostali bez škôd. Zákazníci baru sa však nemusia obávať. Majitelia sľubujú, že aj keď prišli o časť priestorov, dlhodobo zatvorený nebude.