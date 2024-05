Rúti sa na nás cyklóna Juli, meteorológovia v Európe vydali najvyššie varovania. Na čo sa má pripraviť Slovensko?

Tlaková níž Juli prinesie silné až extrémne búrky, ktoré môžu byť sprevádzané aj krupobitím.

Na Európu sa rútia búrky a dažde, ktoré prináša tlaková níž s názvom Juli. Búrky zasiahnu hlavne Nemecko, kde tamojšia meteorologická služba vydala najvyššie varovanie. Silné búrky takisto zasiahnu aj susedné Česko. Na Slovensko prídu búrky už počas štvrtka, zhoršené počasie by však malo doraziť až v piatok, upozorňuje iMeteo.

Tlaková níž Juli prinesie silné až extrémne búrky, ktoré môžu byť sprevádzané krupobitím. V Nemecku očakávajú aj výdatné lejaky, pri ktorých môže napršať až 120 litrov na štvorcový meter.

Búrky a intenzívne lejaky smerujú aj na susedné Česko, pričom prvé zrážky udrú už dnes. Nepríjemné počasie má pretrvávať prinajmenšom do polovice budúceho týždňa. Búrky môžu mať ničivý potenciál.

Zasiahnu aj Slovensko

Podobný charakter počasia čaká aj našu krajinu. K zmene počasia by malo prísť už počas štvrtka 16. mája. Na Slovensko najprv prídu prehánky a následne aj búrky. Tie môžu podľa meteorológov zotrvať až do víkendu. Búrky na našom území by mali byť prevažne stacionárne. To znamená, že sa budú pohybovať pomaly a do danej lokality tak môžu priniesť veľké množstvo zrážok.