Už je známe, kedy Biedronka otvorí svoje prvé obchody na Slovensku. Vytypovaných má niekoľko miest

Otvorenie sa pomaly blíži.

Poľská sieť potravín Biedronka smeruje na Slovensko a svoje obchody má otvoriť už na jeseň tohto roka. Prioritne sa predajne majú otvoriť v krajských mestách, výnimkou je však obec Dunajská Lužná, kde by takisto mala byť jedna z predajní, informujú Hospodárske noviny.

Biedronka má mať svoju centrálu v Bratislave. Konkrétne ide o kancelárie v administratívnej budove myhive, patriacej k nákupnému centru Vivo! Priestor na uloženie tovaru si reťazec vybral neďaleko Trnavy.



Biedronka ponúka najmä lacné potraviny a drogériu, ale aj oblečenie, doplnky do kuchyne, elektrospotrebiče, potreby do domácnosti a do záhrady, príslušenstvo na športovanie či produkty určené pre deti.