Biedronka ponúka Slovákom viaceré pracovné pozície. Predajne u nás otvoria už o niekoľko mesiacov

Poľská sieť potravín Biedronka má údajne na Slovensku otvoriť svoje prvé obchody v krajských mestách.

Biedronka príde na Slovensko už túto jeseň, a tak aktívne hľadá zamestnancov. Spoločnosť vypísala niekoľko pracovných ponúk, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 1 300 eur do 1 800 eur.

Poľský potravinový reťazec hľadá ľudí na konkrétne pracovné pozície. Kontrolór kvality čerstvých potravín by si mohol zarobiť mesačne 1 800 eur, administratívnemu špecialistovi či špecialistovi nákupu ponúkajú mesačne 1 600 eur a výplata pracovníka administratívy v sklade je mesačne ohodnotená na 1 300 eur.

Anketa: Budeš nakupovať v Biedronke? Áno, určite, už som v nej aj nakupoval v zahraničí. Áno, aj keď s ňou nemám ešte skúsenosť. Neviem, ale dám jej šancu. Nemám záujem. Nie, pretože s ňou mám zlé skúsenosti. Áno, určite, už som v nej aj nakupoval v zahraničí. 43 % Áno, aj keď s ňou nemám ešte skúsenosť. 19 % Neviem, ale dám jej šancu. 30 % Nemám záujem. 8 % Nie, pretože s ňou mám zlé skúsenosti. 0 %

Zdroj: Profesia

Poľská sieť potravín Biedronka má údajne na Slovensku otvoriť svoje prvé obchody vo všetkých krajských mestách. Výnimkou je obec Dunajská Lužná, kde by taktiež mala byť jedna z predajní.



Biedronka ponúka najmä lacné potraviny a drogériu, ale aj oblečenie, doplnky do kuchyne, elektrospotrebiče, potreby do domácnosti a na záhradu, príslušenstvo na športovanie či produkty určené pre deti.