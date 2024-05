Atentátnik Juraj C. už pozná meno advokátky, ktorá ho bude zastupovať. Právničku mu pridelil štát

Atentátnikovi, ktorý v stredu strieľal na Roberta Fica, pridelili advokátku. Hrozí mu doživotie.

Atentátnik Juraj C., ktorý v stredu päťkrát vystrelil na premiéra Roberta Fica, už dostal prideleného právneho zástupcu. V procese mu ex offo (súdom alebo štátnym orgánom) pridelili advokátku Martinu Čiernu, upozornil portál Startitup.

„Áno, prevzala som zastupovanie Juraja Cintulu, bola som vygenerovaná ex offo. Poviem vám len to, že som to prevzala,“ povedala advokátka.

Atentátnika okamžite po zadržaní previezli do policajnej cely Národnej kriminálnej agentúry v Nitre. Medzičasom voči nemu vzniesli obvinenie za úkladnú vraždu v štádiu prípravy. Hrozí mu trest 25 rokov alebo doživotie.