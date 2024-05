Vláda chce zvýšiť minimálnu mzdu. Stúpnu aj ceny stravných lístkov a cestovné náhrady

Minimálnu mzdu chcú zvýšiť na 60 % priemernej mzdy.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo návrh novely zákona, ktorým by sa mala zvýšiť minimálna mzda. Jej výška porastie o 3 %, z 57 % na 60 % priemernej mzdy. Táto zmena nadobudne účinnosť od začiatku budúceho roka. Bude platiť pre stanovenie minimálnej mzdy na rok 2026. Vyplýva to z návrhu zákona, o ktorom by mala v pondelok rokovať Hospodárska a sociálna rada SR.

Podľa novely zákona o minimálnej mzde sa zmení automat na určovanie mesačnej minimálnej mzdy na úroveň 60 % z priemernej mesačnej mzdy. V závislosti od toho sa zvýši aj suma stravného lístka o 1 %.

Zvyšujú sa aj cestovné náhrady

Návrhom MPSVR sa mení s účinnosťou od budúceho roka aj zákon o cestovných náhradách, keď zvyšuje náhrady za používanie motorových vozidiel a cestovné náhrady, ktoré vznikajú medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zmeniť by sa mala základná náhrada za každý aj začatý kilometer jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky.

Suma základnej náhrady pre osobné vozidlá a štvorkolky sa zvýši o 15 %. Pri nákladných vozidlách, autobusoch a traktoroch sa na tejto sume dohodne firma priamo so svojím pracovníkom. Do návrhu novely zákona pribudli aj osobitné pravidlá pre elektrovozidlá a plug-in hybridné vozidlá.