Robert Kaliňák opäť kritizuje média. Tvrdí, že politici po vražde Kuciaka používali horší slovník ako Danko a Blaha

Kaliňák v rozhovore pre český denník skritizoval média aj opozíciu.

Minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák v rozhovore pre český denník MF Dnes povedal, že po vražde novinára Jána Kuciaka používali politici ešte horší slovník ako Ľuboš Blaha a Andrej Danko. Zaútočil pri tom aj na média, upozornil na to Denník N.

„Nielen Robert Fico, ale aj my všetci sme boli označení za vrahov. A robili to médiá. Keby som teraz použil rovnaký meter ako oni vtedy, tak by som povedal, že sú vrahovia,“ povedal Kaliňák.

MF Dnes Kaliňákovi pripomenulo, ako Andrej Danko krátko po atentáte novinárov nazval hnusnými prascami. „Keby ste si teraz urobili rešerš vyjadrení politikov po vražde novinára v roku 2018, videli by ste, že ten slovník bol dramaticky horší, dajme tomu vo vzťahu k ľuďom, ktorí s tým nemali nič spoločné, ako výrazy, ktoré použili títo dvaja politici. Teraz sa budú všetci nad tými výrokmi pohoršovať. A to je neseriózne a je to neférové,“ objasnil svoj pohľad.

Kaliňák sa v rozhovore sťažoval aj na to že v rokoch 2020 až 2023 politici na Slovensku zneužívali trestné právo. Tvrdí, že média začali označovať Fica za pravicového radikála napojeného na Rusku. „Nemáš jednoducho ten správny názor, musíš byť zlikvidovaný. A toto je výsledok,“ tvrdí.