VIDEO: Nad Európou zachytili záblesk modrého svetla a silné dunenie. Mohlo ísť o meteorit

V sobotu 18. mája preletel oblohou nad Španielskom a Portugalskom obrovský objekt, ktorý pripomína meteorit. Niektorým ľuďom sa podarilo zachytiť tento ojedinelý úkaz. Videá sa stali virálnymi, informuje portál livemint.com.

Na videách a fotkách jasne vidno, ako sa tmavá obloha zrazu rozsvietila na modro. Pád údajného meteoritu za sebou zanechal niekoľko sekúnd trvajúci modrý pás. Virálne videá a fotky neostali bez reakcií. Ľudia sú zábermi ohromení a v úžase.

Po zábleskoch jasného modrého svetla počuli ľudia dunenie. Meteorit zatiaľ úrady oficiálne nepotvrdili. Internetová stránka civilnej ochrany v Portugalsku údajne vydala výstrahu, kde uvádza možný pád meteoritu v regióne Castro Daire v okrese Viseu.

The Portuguese Civil Defense agency has confirmed a meteorite fell in the town of Pinheir. pic.twitter.com/tkQ7RrKPxK