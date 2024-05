Ľuboš Blaha podľa NAKA neprejavoval sympatie k totalitnému hnutiu. V prípade obrazu s Che Guevarom zastavili trestné stíhanie

Podľa NAKA poslanec prejavoval iba svoje ľavicové presvedčenie.

Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) zverejnil 2. novembra 2023 na svojom Telegrame video, na ktorom zvesil portrét prezidentky Zuzany Čaputovej. Nahradil ju fotografiou kubánskeho revolucionára Che Guevaru. Ľuboš Blaha nazval výmenu portrétov ako „jesenné upratovanie“.

Prípadu sa venovala NAKA, ktorá viedla trestné stíhanie voči Ľubošovi Blahovi pre možný prejav sympatie k totalitnému režimu. Trestné stíhanie polícia na konci marca zastavila, informujú Aktuality.sk.

Podľa vyšetrovateľa zverejnenie podobizne Che Guevaru ešte automaticky neznamená naplnenie znakov niektorého trestného činu extrémizmu. Vyšetrovateľ by mal na pohľad iný názor, ak by z Blahových úst odzneli výroky, ktoré by schvaľovali jeho zločiny.

Podľa znaleckého posudku, ktorý si dala NAKA vypracovať, bol Che Guevara rozporuplnou postavou, mal kritikov, ale aj obdivovateľov, ako napríklad Nelsona Mandelu.

„Keď ja si zverejním Che Guevaru a poviem, že to je bojovník za slobodu a sociálnu spravodlivosť, a preto ho uznávam, tak je rozdiel, ako keby som si zverejnil Che Guevaru a hovoril som, že fantastické, že popravoval ľudí, to je dramatický rozdiel,“ vyjadril sa Ľuboš Blaha. NAKA sa s obhajobou poslanca stotožnila.