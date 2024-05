Už o pár hodín zasiahne Slovensko ďalšia vlna búrok. Na pozore by sa mali mať na väčšine územia (+ mapa)

Búrky na území našej krajiny pretrvávajú už siedmy deň.

Aj dnes zasiahnu Slovensko búrky, ktoré by mali byť silnejšie, ako tie včerajšie. Vyskytovať sa budú najmä v strede a na východe krajiny. Situácia sa týka predovšetkým okolia hôr, informuje iMeteo.



Počas dňa sa bude nad stredným a východným Slovenskom tvoriť kopovitá oblačnosť, z ktorej sa postupne sformujú búrky. Lokálne môžu byť aj silnejšie. SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. V podvečerných a večerných hodinách sa búrlivé počasie môže objaviť aj na východe západného Slovenska.

Séria búrok bude pokračovať

Slovensko trápia búrky už siedmy deň. Podľa meteorológov by sa počasie nemalo tak skoro zmeniť. Predpovede naznačujú, že s obdobným počasím by krajina mala počítať až do začiatku júna.