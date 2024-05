Jahody zo samozberu ubúdajú rýchlejšie ako minulý rok. Záujem ľudí na východe Slovenska sa zväčšil

Sezóna samozberu jahôd by mala trvať ešte dva až tri týždne.

O samozber jahôd v Michalovciach je tento rok väčší záujem ako vlani. Sezóna jahôd sa začala o tri týždne skôr, čo si podľa pestovateľky Miriam Baňasovej vyžiadalo rýchlejšiu prípravu.

Od prvých dní evidujú o jahody väčší záujem ako v uplynulých rokoch. „Je veľmi dôležité a veľmi pekné, že ľudia sa naučili podporovať svojich lokálnych domácich pestovateľov ovocia a zeleniny,“ dodala farmárka.



Cenu jahôd zo samozberu zvýšili o 10 centov. Sezóna by mala trvať ešte dva až tri týždne. „Máme trošku problém s počasím, lebo za tri dni nám tu spadlo nejakých 50 milimetrov zrážok a to už je pre jahody dosť, ale hádam sa to počasie umúdri,“ povedala Baňasová.