K vážnej situácii v Markíze sa vyjadrila aj moderátorka Puškárová. Nepostavila sa na stranu Kovačiča, ani televízie

Čo sa deje: Zlatica Puškárová plánuje situáciu v Markíze riešiť internou komunikáciou. Eskalácia medzi vedením a zamestnancami ju mrzí.

Moderátorka Zlatica Puškárová sa vyjadrila na sociálnej sieti k aktuálnej situácii v TV Markíza. Píše, že incident bude riešiť výlučne internou komunikáciou.

V príspevku uvádza, že v kritických momentoch, ktoré nastali v televízii, nebola prítomná, a tak ich nemohla ovplyvniť a ani sa k nim vyjadriť. Dodala, že ju celá eskalácia medzi vedením a zamestnancami mrzí.

Puškárová je už pol roka mimo obrazoviek pre zdravotné problémy.



Prečo je to dôležité: Novinári na Slovensku bojujú od nástupu vlády o nezávislé fungovanie médií. Vládni politici od apríla odmietajú chodiť do politickej diskusie Na telo. Takisto bojkotovali aj politické relácie televízie Joj Na hrane či TA3 V politike. Diskusia je však jedným zo základných pilierov demokracie, politici by mali svoje činy verejne vysvetľovať.

Citát:„Nebola som v kritických momentoch prítomná, nemohla som ich ovplyvniť ani sa k nim vyjadriť. Aj preto budem situáciu riešiť výlučne internou komunikáciou. Veľmi ma mrzí táto eskalácia, pretože Markíza väčšine z nás zásadne ovplyvnila život,“ píše Puškárová v príspevku na sociálnej sieti.

Širší kontext: Puškárová v príspevku napísala, že Michal Kovačič je jej dlhoročný politický spolumoderátor, s ktorým sa vedeli na seba v štúdiu vždy spoľahnúť. Generálny riaditeľ a konateľ Markízy Peter Gažík, ktorý riadi televíziu, je jej dlhoročný kamarát, ktorý sa podľa slov Puškárovej usiluje vždy hľadať dohodu. Čiu stranu v spore medzi moderátorom a televíziou podporí, v príspevku neuviedla. Záležitosť chce riešiť interne.

Michal Kovačič v nedeľnej diskusnej politickej relácii uviedol, že „Slovensko prežíva boj o orbanizáciu našich televízií“. Týmto výrokom nereagoval len na bojkot vládnych politikov. Poukazoval ním aj na zmeny v RTVS, ktoré koalícia plánuje presadiť. Vláda má dlhodobo problém s nezávislými novinármi. Začiatkom 4-ročného mandátu koalícia uviedla, že médiá Denník N, TV Markíza, Aktuality a denník Sme vníma ako „nepriateľské“.

