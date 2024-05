PRIESKUM: Víťazom volieb by bol opäť Smer-SD. Do parlamentu by sa dostala aj radikálna Republika (+ graf)

Čo sa deje: Agentúra AKO zrealizovala prieskum na vzorke 1 000 respondentov. Strana Smer-SD by opäť vyhrala voľby.

Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý realizovala agentúra AKO pre televíziu Joj 24, by voľby do Národnej rady SR v máji vyhrala strana Smer-SD so ziskom 21,8 percenta hlasov.

Druhé by skončilo hnutie Progresívne Slovensko (PS) s podporou 20,8 percenta voličov.

Na tretej priečke by sa umiestnila strana Hlas-SD so ziskom 17,2 percenta hlasov.

Prečo je to dôležité: Politické prieskumy pomáhajú občanom pochopiť aktuálnu politickú situáciu v krajine. Slúžia ako zrkadlo spoločnosti, ktorá prostredníctvom nich vyjadruje svoje názory a hodnoty.

Širší kontext: Do parlamentu by sa okrem Smeru-SD, PS a Hlasu-SD dostalo aj KDH (7,3 percenta) a SaS (6,7 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročila tiež SNS (5,2 percenta) a Republika (5,1 percenta).

Pred bránami parlamentu by zostala koalícia hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO), Za ľudí a Kresťanská únia. Získala by 4,7 percenta hlasov, no ako koalícia troch strán by na postup potrebovala aspoň sedem percent.



Do parlamentu by sa nedostali ani Aliancia (3,9 percenta), Demokrati (3,6 percenta) či Sme rodina (3,1 percenta). Zisk ostatných strán a hnutí by skončil pod jedným percentom.



Na základe prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 39 kresiel, PS 37 a Hlas-SD 31. S 13 poslancami by v NR SR bolo KDH a SaS s 12 poslancami. SNS a Republika by mali po deväť kresiel. Prieskum sa realizoval od 7. do 14. mája na vzorke 1 000 respondentov, a teda pred atentátom na Roberta Fica. Nemusí odrážať aktuálne nálady v spoločnosti.