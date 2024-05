VIDEO: Žilinu zaplavila voda a zasiahli krúpy. Mestom sa prevalili silné dažde

Čo sa deje: Mesto Žilina včera zasiahli silné dažde a krupobitie.

Búrky v Žiline včera priniesli intenzívne krupobitie a prívalové dažde.

Kanalizácia v meste nestíhala odvádzať vodu, a preto zaplavilo niekoľko ciest a väčšinu podjazdov a podchodov.

Prečo je to dôležité: Slovensko sa aktuálne nachádza v období intenzívnych búrok, ktoré spôsobujú viaceré lokálne problémy. Meteorológovia predpovedajú ich prítomnosť aj počas dnešného dňa, a to najmä v západnej časti krajiny. Môžu so sebou priniesť krúpy a silnejšie zrážky, informuje iMeteo.

Širší kontext: Žilinu včera zasiahli krúpy, ktoré upchali kanalizáciu, v dôsledku čoho nestíhala odtekať voda. V meste spadlo až 5 centimetrov nárazových zrážok. Voda sa začala hromadiť na cestách, chodníkoch aj v podchodoch a podjazdoch, pričom vytvorila dopravné problémy vo viacerých uliciach a predovšetkým v centre mesta. Nemocničná ulica bola úplne neprejazdná. Záchranári mali problémy dostať sa do areálu nemocnice.