Vyúčtovanie nákladov na teplo sa bude meniť. Niektoré domácnosti ušetria desiatky eur

Denisa Saková bude v súvislosti so zmenami rokovať so správcami.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) potvrdila, že vyúčtovanie nákladov na teplo sa bude meniť. Spôsob výpočtu nákladov, ktorý schválila bývalá vláda, kritizovala okrem verejnosti aj energetická ombudsmanka, informuje RTVS.

Podľa Sakovej by mal nový spôsob riešiť situácie, keď boli medzi bytmi veľké rozdiely v spotrebe. „Dôsledkom vyhlášky je, že byty, ktoré majú nízku spotrebu, kde domácnosti viac šetria, zaplatia viac ako v minulosti a byty, ktoré sú možno aj prekúrené, zaplatia relatívne menej. Pretože základná zložka sa rozpočítava pre všetky byty rovnako podľa podlahovej plochy,“ priblížil analytik portálu Energie-portal.sk Radovan Potočár.

Odborníci upozorňujú aj na chyby

Ľudia, ktorí majú vlastný zdroj tepla a odpojili sa od centrálneho kúrenia, by mali podľa novej vyhlášky aj napriek tomu za kúrenie zaplatiť. „Hrubo porušuje tých vlastníkov bytov, ktorí sa už v minulosti odpojili od centrálneho vykurovania alebo spoločného vykurovania. Títo by mali podľa tejto novej vyhlášky ešte raz zaplatiť za kúrenie, čo je absurdné,“ upozorňuje energetická ombudsmanka Monika Jankovičová.

Saková má v pláne aj rokovanie so správcami. „Všetky nejasnosti a nespravodlivosti, ktoré nastali, určite už na rok 2024 by sme chceli, aby boli rozpočítané tak, že všetci budú spokojní. To znamená, že tí, čo šetria, ušetria, a tí, čo šetriť nebudú, naopak, neušetria,“ ozrejmila ministerka.