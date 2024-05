Až 14-tisíc seniorov dostane 100 eur na kúpele. Erik Tomáš chce, aby ich budúci rok využilo viac dôchodcov

Dotáciu na rekondičné pobyty využije v tomto roku skoro 14-tisíc seniorov.

Dotáciu na podporu rekondičných aktivít využije v tomto roku skoro 14-tisíc seniorov. Štát na tieto pobyty prvýkrát prispeje sumou 100 eur vo vybraných kúpeľoch či iných rekreačných zariadeniach na Slovensku. Celková výška rozdaných poukazov je skoro 1,4 milióna eur.

„Mojím záväzkom do budúcna je, aby sme každý rok k celkovému objemu peňazí dokázali opäť niečo pridať, aby sa k týmto pobytom dostalo čo najviac seniorov. Mám predstavu, že by to malo byť o tých 700-tisíc eur viac, čo by znamenalo sumu 2,1 milióna eur už na budúci rok,“ uviedol šéf rezortu Erik Tomáš.

Dotácia na seniorské pobyty je podľa ministerstva určená poberateľom dôchodkov, a to starobného, predčasného starobného a výsluhového. Na terapie či liečbu pritom nie je potrebné odporúčanie lekára. Štát im na konkrétny pobyt prispeje sumou 100 eur na osobu, ktorá sa odráta z jeho celkovej ceny.

„Záujem o tieto pobyty je obrovský, pričom už dnes prevyšuje zákonom stanovený balík dotácií ministerstva práce na daný rozpočtový rok, ktorý sa oproti minulému roku zdvojnásobil a predstavuje takmer 1,4 milióna eur,“ dodal odbor komunikácie rezortu.

Dotáciu poskytuje ministerstvo niekoľkým občianskym združeniam a odborovým zväzom

Dotáciu na podporu rekondičných aktivít poskytuje MPSVR SR občianskym združeniam a odborovým organizáciám, ktoré vedia zabezpečiť rekondičné pobyty pre najmenej 2 500 fyzických osôb s trvalým pobytom na Slovensku. Konkrétne ide o Jednotu dôchodcov na Slovensku, Konfederáciu odborových zväzov a Odborový zväz potravinárov.

„Tie majú uzatvorené dohody s konkrétnymi zariadeniami na poskytovanie takto dotovaných pobytov pre seniorov. Na príspevok však nie je zákonný nárok,“ uzavrel rezort.