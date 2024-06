PRIESKUM: Eurovoľby by dopadli podobne ako septembrové voľby do parlamentu. Najväčšiu podporu má Smer

Čo sa deje: Agentúra Median SK zverejnila najnovší prieskum pred blížiacimi sa eurovoľbami.



Najväčšiu podporu v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu (EP) má strana Smer-SD, a to 22,5 percenta. Nasleduje Progresívne Slovensko s 20,6 percenta a Hlas-SD s podporou 14 percent.

Do Európskeho parlamentu by sa dostali aj zástupcovia strany Republika (9,4 percenta), hnutia KDH (7,2 percenta), strany SaS (7 percent) a hnutia Slovensko a Za ľudí (6,6 percenta).

Tesne pred bránami europarlamentu by zostali strany a hnutia Demokrati (4,9 percenta), Magyar Szövetség (3,3 percenta), SNS (2,3 percenta) či ĽSNS (1,4 percenta).

Prečo je to dôležité: Politické prieskumy pomáhajú občanom pochopiť aktuálnu politickú situáciu v krajine. Slúžia ako zrkadlo spoločnosti, ktorá prostredníctvom nich vyjadruje svoje názory a hodnoty.

Širší kontext: Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. júna 2024 od 7.00 do 22.00 h.



Online prieskum realizovala agentúra Median SK od 21. do 27. mája na vzorke 1006 respondentov. Podľa májového volebného modelu eurovolieb agentúry Median SK ochotu zúčastniť sa na voľbách určite deklaruje 44 percent opýtaných, skôr sa na nich plánuje zúčastniť 15 percent respondentov.

Ďalších 20 percent deklaruje, že sa neplánuje zúčastniť na nadchádzajúcich voľbách, a 21 percent svoju účasť na voľbách určite vylučuje. Účasť častejšie deklarujú starší občania vo veku 60 a viac rokov, obyvatelia Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja.

Keď chceš vedieť viac, tak si prečítaj tieto články: