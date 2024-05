Markíza neustúpi ultimátu, ktoré dostala od zamestnancov. Riaditeľ Gažík posiela odpoveď na poslednú chvíľu

Čo sa deje: Markíza sa oficiálne vyjadrila k výzve od zamestnancov. V stanovisku uviedli, že ultimátu neustúpia.

Televízia Markíza zverejnila oficiálne stanovisko k výzve zamestnancov, ktorí podporili moderátora Michala Kovačiča.

Televízia uviedla, že nemieni ustupovať ultimátu vo veci svojej programovej štruktúry a personálnych otázok.

Podľa nich porušil Kovačič všetky zásady profesionálnej žurnalistiky a zverejnené požiadavky považujú za absolútne nepochopenie situácie.

Prečo je to dôležité: Novinári na Slovensku bojujú od nástupu vlády za nezávislé fungovanie médií. Vládni politici od apríla odmietajú chodiť do politickej diskusie Na telo. Takisto bojkotovali aj politické relácie televízie Joj Na hrane či TA3 V politike. Diskusia je však jedným zo základných pilierov demokracie, politici by mali svoje činy verejne vysvetľovať.

Citát: „Osobitne v kontexte posledných udalostí, kedy došlo k porušeniu všetkých zásad profesionálnej žurnalistiky zo strany jej vlastného zamestnanca a tým poškodeniu dobrej povesti TV Markíza, považujeme zverejnené požiadavky za absolútne nepochopenie situácie,“ uviedli v stanovisku.

Širší kontext: Televízia Markíza zverejnila aktuálne stanovisko k moderátorovi relácie Na telo Michalovi Kovačičovi. Ten na záver relácie povedal, že čelí tlakom od vedenia televízie, ktorá sa snaží cenzurovať obsah. TV Markíza jeho obvinenie odmietla. Oznámila tiež, že relácia Na telo končí a voči moderátorovi plánujú vyvodiť dôsledky. Stanovisko TV Markíza uvádzame v plnom znení.

Celé znenie stanoviska Markízy:

Televízia Markíza ako súkromná televízna stanica, ktorá plne rešpektuje zákonný rámec upravujúci pravidlá televízneho vysielania v Slovenskej republike a podmienky z udelených oprávnení, ako aj nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva, konštatuje, že v žiadnom prípade nemôže – a ani nemieni – ustupovať ultimátam ohľadom svojej programovej štruktúry a personálnych otázok. Osobitne v kontexte posledných udalostí, kedy došlo k porušeniu všetkých zásad profesionálnej žurnalistiky zo strany jej vlastného zamestnanca a tým poškodeniu dobrej povesti TV Markíza, považujeme zverejnené požiadavky za absolútne nepochopenie situácie. Pre konanie moderátora relácie Na telo neexistuje žiadne ospravedlnenie. Zneužitie živého vysielania zamestnancom televízie, ktorý dostal od vysielateľa dôveru, je najhrubším porušením povinností, akých sa môže dopustiť. TV Markíza je presvedčená, že žiadne médium nemôže takéto konanie tolerovať. TV Markíza bude počas vzniknutej vysielacej prestávky intenzívne pracovať na budúcej koncepcii relácie Na telo tak, aby bola platformou pre korektnú diskusiu medzi jednotlivými politickými stranami a názorovými prúdmi v slovenskej spoločnosti. TV Markíza nedopustí, aby táto relácia, ako aj celé jej vysielanie bolo zneužité v prospech ktorejkoľvek z politických strán.

