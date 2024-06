Biedronka zverejnila viaceré pracovné pozície pre Slovákov. Obchod u nás už čoskoro otvorí svoje predajne

Biedronka hľadá nových pracovníkov do Bratislavy, ale aj do trnavského skladu.

Biedronka príde na Slovensko už túto jeseň. Momentálne aktívne hľadá do svojej firmy zamestnancov. Spoločnosť vypísala nové pracovné ponuky, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 1 300 eur do 2 700 eur.

Poľský potravinový reťazec hľadá ľudí na konkrétne pracovné pozície. Pracovník v administratívnom sklade by si mohol mesačne zarobiť 1 300 eur. Špecialista nákupu na juniorskej pozícii si mesačne zarobí 1 600 eur, výplata právnika či právničky môže dosiahnuť až 2 700 eur.

Teamleader v sklade získa od Biedronky mesačný príjem v sume 1 700 eur a napríklad taký „supply chain špecialista“ bude dostávať 1 600 eur.

Biedronka ponúka najmä lacné potraviny a drogériu, ale aj oblečenie, doplnky do kuchyne, elektrospotrebiče, potreby do domácnosti a do záhrady, príslušenstvo na športovanie či produkty určené pre deti.