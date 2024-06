Nudistické kúpanie na jazere pri Bratislave plánujú zakázať. Niektorí jednotlivci pozorujú malé deti a masturbujú

Návrh na zákaz podala polícia.

Polícia navrhla zakázať nudistické kúpanie a opaľovanie na známom nudistickom jazere v bratislavských Rusovciach. Návrh podali na základe toho, že evidujú viacero prípadov verejného pohoršenia či obťažovania. Niektorí jednotlivci sledujú návštevníkov a popritom masturbujú, upozorňuje Korzár.

Podľa polície dochádza občas k verbálnym konfliktom medzi nudistami a oblečenými návštevníkmi. Hovorkyňa krajského policajného riaditeľstva Silvia Šimková vidí problém aj v tom, že niektorí jednotlivci pozorujú malé deti a masturbujú. Páchateľov sa im málokedy podarí vypátrať.

„Nemôžu za to všetci nudisti, ale priťahuje to problémových jednotlivcov a inak ako zákazom to nevieme vyriešiť,“ hovorí starosta Rusoviec Radovan Jenčík. Po schválení návrhu by nudistom hrozila pokuta do sto eur. O nariadení by mali poslanci v Rusovciach hlasovať na najbližšom zastupiteľstve 20. júna.

Anketa: Navštívil si niekedy nudistickú pláž? Chodím na ňu pravidelne. Raz za čas. Ešte nikdy som ju nenavštívil. Chodím na ňu pravidelne. 0 % Raz za čas. 13 % Ešte nikdy som ju nenavštívil. 87 %