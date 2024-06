Strana SaS sa zrejme nedostane do europarlamentu. Podľa neoficiálnych výsledkov jej chýbala necelá desatina percenta

Definitívne výsledky eurovolieb budú známe až po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách Európskej únie.

Strana SaS by nemala podľa neoficiálnych odhadov výsledkov eurovolieb získať mandát v Európskom parlamente (EP). Deliť by ju od toho mala necelá desatina percenta. Vyplýva to z vyjadrenia lídra kandidátky SaS do eurovolieb Richarda Sulíka.



„Výsledok beriem ako líder kandidátky na seba, keďže sa nám napriek plnej podpore strany nepodarilo získať mandát. Chcem však v prvom rade poďakovať všetkým našim voličom za hlasy. Taktiež členom SaS a vedeniu strany,“ poznamenal Sulík s tým, že bude naďalej pôsobiť ako poslanec v Národnej rade SR.



Definitívne výsledky eurovolieb vrátane informácií o účasti budú zverejnené v nedeľu po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách Európskej únie. Zverejnia ich na stránke www.volbysr.sk. Výsledky zároveň oficiálne potvrdí Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na tlačovej konferencii. Predbežné výsledky do tohto času nebude Štatistický úrad SR zverejňovať.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Denník N priniesol informácie o predbežných neoficiálnych výsledkoch eurovolieb na Slovensku. Podľa nich by sa víťazom mohla stať strana Progresívne Slovensko, ktorá by v celkovom poradí predbehla favorizovaný Smer-SD.

Ak by sa tieto informácie potvrdili, v europarlamente by Slovensko zastupovalo päť politických strán. PS by získalo 6 kresiel, Smer 5, Republika 2 a KDH s Hlasom by do Bruselu poslali jedného zástupcu.

Naopak, v Európskom parlamente by okrem SaS nebol ani žiaden reprezentant strán Demokrati, SNS či Maďarskej aliancie.