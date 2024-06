Po primárovi pľuvali a hádzali topánky. Skupina agresívnych žien napadla lekára v Rimavskej Sobote

Primára interného oddelenia v v Rimavskej Sobote napadla skupina agresívnych žien. Na primára pľuli a hádzali topánky.

V areáli nemocnice v Rimavskej Sobote napadla skupina žien primára interného oddelenia. Na lekára zaútočili slovne aj fyzicky príbuzní hospitalizovaného pacienta.

Primár sa počas služby presúval z jedného pavilónu do druhého, keď prechádzal okolo lavičky v parku, na ktorej sedela skupina ľudí. Išlo o štyri ženy a dvoch mužov. Agresívna žena sa rozbehla smerom k primárovi. „Začala ma vulgárne osočovať, atakovať a vyhrážať sa mi. Snažil som sa ju upokojiť, no nepodarilo sa mi to. Žena ma následne opľula,“ vyjadril sa primár Ján Zachar. Informovali noviny.sk.

O pár minút neskôr ho obkolesila celá skupina. „Spoznal som medzi nimi jedného pacienta, ktorý pred krátkym časom ležal u nás na internom oddelení. Bol vo veľmi vážnom klinickom a komplikovanom stave,“ dodal primár. Na doktora zaútočili fyzicky len ženy.

„Začali sa na mňa päsťami zaháňať do oblasti hlavy, trupu, hlavy, tváre. Hádzali po mne topánky,“ opísal primár.

Útok ukončil až vrátnik, ktorý privolal políciu. Hliadka zadržala štyri ženy vo veku 50 až 58 rokov. Agresívne ženy polícia obvinila z prečinu výtržníctva.