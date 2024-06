Viac ako polovica pediatrov z trenčianskej nemocnice podala výpoveď. Ako dôvod uvádza Dolinkovej nový zákon

Čo sa deje: Veľká časť pediatrov v trenčianskej nemocnici podala výpoveď a ako dôvod uviedla nový zákon z dielne ministerstva zdravotníctva.

Šesť z desiatich pediatrov podalo výpoveď z vykonávania ústavných pohotovostných služieb vo Fakultnej nemocnici Trenčín, upozorňuje RTVS.

Pediatri adresovali riaditeľovi nemocnice aj primárovi kliniky list, v ktorom píšu, že služby sa rozhodli vypovedať po tom, čo parlament schválil skrátenie ordinačných hodín na ambulantných pohotovostiach z 22.00 na 20.00 h.

V dôsledku tohto rozhodnutia majú nemocničné pohotovosti omnoho viac práce.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková nevidí chybu v novom zákone. Podľa jej slov je na danom oddelení jednoducho nedostatok lekárov.

Prečo je to dôležité: Nedostatok lekárov na detskej pohotovosti môže spôsobiť vážne problémy. Ak situáciu nemocnica a ministerstvo nevyrieši do začiatku júla, ľudia sa nemusia dostať k potrebnej starostlivosti a ústavná pohotovostná služba bude v ohrození.

Citát: „V žiadnom prípade, ja slúžim pohotovostné služby, ale na oddelení slúžiť nebudem. Nevládzeme, ja nemôžem odísť do dôchodku, nemá kto prísť na moju ambulanciu. Mám 1 230 pacientov, nás takýchto pediatrov je 10. Keď 10 pediatrov zloží ambulanciu, som zvedavá, čo urobia v odbore,“ anonymne uviedla pediatrička z danej nemocnice.

Širší kontext: Dolinková na začiatku mája predstavila pozmeňujúci návrh zákona, ktorý mení dĺžku ordinačných hodín ambulantných pohotovostí pre deti. Po novom budú od 1. júla otvorené do 20.00 a nie do 22.00 h. Povinnosti obvodných pediatrov nezmiznú, len sa presunú do nemocníc a detských oddelení na pohotovosti. V dôsledku toho im pribudne práca navyše, na ktorú nie sú pripravení.

Dolinková uviedla, že dôvodom výpovedí nebolo, že sa skrátili ordinačné hodiny. Podľa nej je na danom oddelení len nedostatok lekárov. „Asi sa musia veľmi často, predpokladám, točiť v tých službách, a preto dôvodom nie je skrátenie APS,“ myslí si ministerka zdravotníctva. Zároveň uviedla, že personálne problémy nemocnice bude riešiť.

Keď chceš vedieť viac, tak si prečítaj aj tieto články: