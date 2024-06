Do Európy sa dostávajú nové druhy exotických a inváznych pavúkov. Môže za to globálne otepľovanie

Čo sa deje: V dôsledku klimatickej krízy a globálneho trhu sa do Európy dostávajú nové druhy exotických pavúkov.

Do Európy sa postupne dostávajú exotické teplomilné invázne druhy pavúkov z Ázie alebo z Afriky.

Dôvodom je klimatická kríza, čoraz teplejšie podnebie a nárast priemerných teplôt, informuje The Guardian.

V Británii už napríklad zaregistrovali 50 nepôvodných druhov pavúkov.

Prečo je to dôležité: Niektoré druhy nepôvodných exotických pavúkov sa ešte naplno neusadili v Európe, no postupne sa dostávajú viac do vnútrozemia. Ich výskyt v budúcnosti nevylučujú ani na území Slovenska.

Širší kontext: Pavúky sa do Európy dostávajú z iných kontinentov prostredníctvom globálneho pohybu tovaru a ľudí. To, že v lokalitách neumrú, ale žijú ďalej a dokonca sa im darí, podporuje globálne otepľovanie. Na Slovensko sa už napríklad dostal aj ázijský tigrovaný komár alebo nebezpečný ázijský sršeň.

V Európe napríklad objavili 17 druhov skákajúcich pavúkov, ktoré pochádzajú až z Karibiku. V londýnskych domácnostiach evidujú nový druh stredomorského pavúka – Zoropsis spinimana. Ďalší novoobjavený pavúk Segestria florentina spôsobuje rozruch pre svoju veľkosť a bolestivé, no neškodné bodnutia. Rozširuje sa aj vysoko invázny pavúk Badumna longinqua.

