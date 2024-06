Hlásia veľký výpadok: v slovenských lekárňach chýbajú antibiotiká či lieky na srdce

Čo sa deje: Výpadky a obnovenie dodávok liekov nie sú na Slovensku ničím netradičným.

V slovenských lekárňach chýbajú viaceré lieky. V predajniach chýbajú napríklad antibiotické kvapky a sirupy, mastičky, lieky na srdce a cholesterol či lieky na trávenie.

Situácia je odlišná v každej lekárni, upozorňujú Hospodárske noviny.

Niektoré lieky sa dajú objednať cez emergentný systém.

Prečo je to dôležité: Nedostatok liekov môže vážne ohroziť zdravie pacientov, ktorí tieto lieky potrebujú na liečbu rôznych ochorení. Napríklad, nedostatok antibiotických kvapiek a sirupov môže zhoršiť stav pacientov s infekciami, kým nedostatok liekov na srdce a cholesterol môže ohroziť pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Citát: „Sú situácie, že zákazník príde, zistí, že nemáme to, po čo prišiel, a tak sa otočí, vynadá nám so slovami, že to skúsi niekde inde,“ opisuje nepríjemné zážitky z práce Alena Ondoviková, ktorá má na starosti lekáreň Sanamus v Michalovciach.

Širší kontext: Výpadky a obnovenie dodávok liekov nie sú ničím netradičným. Nedávno obnovili dodávky lieku Masť Heparoid Léčiva na opuchy a zápaly či perorálne roztokové kvapky Hylak forte, ktoré mali mesačný výpadok.

Podľa informácií Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) bude na Slovensku od 1. augusta prerušená dodávka lieku Nasic pre deti.

Keď chceš vedieť viac, tak si prečítaj aj tieto články: