Známa banka čelí niekoľko dní kybernetickým útokom. Klientov upozorňuje, aby ignorovali podozrivé správy

Čo sa deje: Fio banka sa už niekoľko dní snaží zabrániť kybernetickým útokom. Niektorým klientom nefungujú viaceré služby.

Fio banka čelí niekoľko dní kybernetickým útokom. Klientov uisťuje, že ich financie sú v bezpečí.

Banka pracuje na tom, aby problémy odstránila a opätovne zabezpečila funkčnosť služieb.

Problémy mohli zaznamenať českí a slovenskí klienti v momente, kedy sa išli prihlásiť do mobilného alebo internetového bankovníctva.

Prečo je to dôležité: Klienti, ktorí zaznamenali problémy pri prihlasovaní do mobilného alebo internetového bankovníctva, by mali byť informovaní, že tieto problémy sú spôsobené kybernetickými útokmi a nie technickými chybami na ich strane.

Citát: „Ospravedlňujeme sa za občasné krátkodobé problémy s prihlasovaním do internetového i mobilného bankovníctva a tiež do e-Brokera. V posledných dňoch sme sa stali obľúbeným terčom kybernetických útokov, ktoré chvíľkovo zneprístupňujú práve naše aplikácie,“ informuje banka na sociálnej sieti.

Širší kontext: Banka na klientov apeluje, aby ignorovali podozrivé správy a nezverejňovali citlivé údaje. „Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie a ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť,“ odkázali.

