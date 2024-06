Dnes v noci čaká Slovákov raritné nebeské divadlo. Takýto spln Mesiaca nezažiješ ďalšie dve dekády

Čo sa deje: Slovákov dnes po polnoci čaká raritný pohľad na obrovský mesiac.

Na oblohe budeme môcť už túto noc 22. júna o 00.36 h pozorovať nezvyčajne veľký spln Mesiaca, upozorňuje RTVS.

Mesiac sa pozorovateľovi bude zdať obrovský, no Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) vysvetlila, že pôjde iba o ilúziu. Tá súvisí s mesačnou dráhou a jej sklonom k dráhe Slnka.

Podmienky pre takýto jav budú najbližšie až o 19 rokov, a teda v roku 2043.

Prečo je to zaujímavé: Podobné astronomické úkazy na nočnej oblohe sú raritné. Upozorňovaním na ne zvyšujeme povedomie o blížiacom sa jave a ľudia si v prípade záujmu môžu vychutnať vzácny úkaz, o ktorom by inak nevedeli.

Citát: „Z nášho územia budeme v prípade bezoblačnej oblohy vidieť Mesiac vrcholiť v jeho minimálnej výške 22. 6. 2024 o 00.36 h letného stredoeurópskeho času. Mesiac sa pozorovateľovi bude javiť zdanlivo veľký, čo súvisí so psychológiou vnímania objektov blízko horizontu,“ uviedla SÚH.

Širší kontext: Mesiac sa sledovateľnom nočnej oblohy bude javiť ako veľký, no to iba súvisí so psychológiou vnímania objektov blízko horizontu. Podľa SÚH je letný slnovrat okamih, keď je Slnko uhlovo najbližšie k severnému pólu.

Ak by okamih slnovratu nastal presne o polnoci, tak by bolo Slnko najplytšie pod severným obzorom. SÚH ďalej vysvetľuje, že počas splnu Mesiaca je Mesiac na opačnej strane oblohy ako Slnko. Preto ak by slnovrat aj spln nastali v rovnakom okamihu, a to ešte presne o polnoci, tak by bolo Slnko najplytšie a Mesiac najnižšie nad južným horizontom.

