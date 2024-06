Odbory v Markíze po výpovedi Kovačiča vydali kritické stanovisko. Televízia podľa nich porušila zákon

S výpoveďou nesúhlasia.

Odbory Markízy vydali stanovisko k výpovedi Michala Kovačiča. Vedeniu odkazujú, že predsedu odborov nie je možné prepustiť bez ich súhlasu. Televízia vyhodením Kovačiča podľa nich preto porušila zákon.

Bývalý moderátor politickej diskusnej relácie Na telo dnes dostal po 16 rokoch v Markíze výpoveď. Kovačič si za svojimi vyjadreniami o „orbanizácii slovenských médií“ a cenzúre zo strany vedenia stojí.

Celé znenie stanoviska odborov Markízy k výpovedi Kovačiča:

Predsedu odborov nie je možné prepustiť bez súhlasu odborovej organizácie. Tak znie zákon. Tento zákon bol dnes porušený. Odborová organizácia pritom neudelenie súhlasu odôvodnila pádnymi argumentmi. Michal Kovačič dostal výpoveď za to, že vo verejnom záujme pomenoval realitu. Verejnosť má právo vedieť, že na najsledovanejšie spravodajstvo v krajine sú vyvíjané systematické tlaky. Podľa vedenia televízie zneužil Michal Kovačič vysielanie na prezentáciu osobného názoru. Ako je potom možné, že za tento názor sa okamžite postavila de facto celá redakcia? Verejnosť možno očakávala, že budeme za Michala Kovačiča štrajkovať. Boli by sme pripravení to spraviť. Faktom však je, že zákon takýto štrajk neumožňuje a my si zákon ctíme. Na urovnanie situácie sme spravili maximum. Namiesto ponúknutej podanej ruky sa však vedenie televízie rozhodlo pre nezákonnú výpoveď. Michalovi ďakujeme za to, že sa aj v našom mene ozval. Aj vďaka nemu sa podarilo dosiahnuť súhlas vedenia s dodržiavaním elementárnych novinárskych pravidiel. Daňou za to je jeho vynútený odchod. My zostávame. Televízia Markíza prichádza o jedného z najlepších novinárov na slovenskom mediálnom trhu vôbec. Teda až do momentu, keď súd prípadne nerozhodne inak.

Ilustračná fotka. Zdroj: Facebook (Michal Kovacic)

