Vedenie odborov Markízy nesúhlasí s výpoveďou pre Michala Kovačiča. Riaditeľovi napísali list, v ktorom navrhujú riešenie

Čo sa deje: Vedenie odborov televízie Markíza reaguje na výpoveď pre Michala Kovačiča.

Vedenie televízie Markíza zatiaľ odovzdalo spravodajským odborom výpoveď na prerokovanie. Michalovi Kovačičovi zatiaľ doručená nebola.

Vedenie odborov nesúhlasí s výpoveďou pre Michala Kovačiča, navrhuje konštruktívnu diskusiu a jeho zotrvanie v redakcii.

Ak by Markíza trvala na výpovedi, išlo by o nezákonné ukončenie pracovného pomeru.

Prečo je to dôležité: Moderátor Michal Kovačič v relácii Na telo prehovoril o cenzúrnych zásahoch vedenia televízie do objektívneho fungovania spravodajstva. Kritizoval aj snahy politikov zasahovať do obsahu. Podľa riaditeľa Markízy Petra Gažíka to vyzerá tak, že Kovačič už nebude tvárou televízie.

Citát: „My, zvyšní členovia odborovej organizácie, týmto žiadame manažment televízie, aby prehodnotil výpoveď pre Michala Kovačiča. Letná prestávka poskytuje ideálny priestor na pokojnú vzájomnú diskusiu o vzniknutej situácii,“ napísali členovia odborovej organizácie v stanovisku pre vedenie televízie Markíza.

Širší kontext: Neudelenie súhlasu vysvetľujú členovia odborov vysokou odbornosťou moderátora Michala Kovačiča. V stanovisku obhajujú jeho kroky a zdôvodňujú jeho konanie, s ktorým sa stotožňujú.

