Na strednom Slovensku otvorili zrekonštruované kúpalisko. V minulosti ho navštevovalo 40-tisíc ľudí

Čo sa deje: V meste po šiestich rokoch otvorili zrekonštruované kúpalisko.

V meste Tornaľa v okrese Revúca v sobotu po rozsiahlej rekonštrukcii otvorili plážové kúpalisko Morské oko. Areál bol pre verejnosť zatvorený takmer šesť rokov, obnova kúpaliska stála mesto viac ako pol milióna eur.

Plážové kúpalisko Morské oko otvorilo svoje brány pre návštevníkov prvýkrát po takmer šiestich rokoch v sobotu ráno. Počas júla a augusta bude pre verejnosť prístupné každý deň od 9.00 do 20.00 h.

Prečo je to dôležité: V meste konečne po šiestich rokoch otvoria kúpalisko, ktoré v minulosti počas sezóny navštívilo aj 40-tisíc ľudí. Návštevníkom to zlepší kvalitu života. Okrem toho to má sociálne, ekonomické a komunitné výhody.

Citát: „Čo sa týka samotnej časti bazéna, spevnil sa breh prírodným kameňom do betónového lôžka, vyčistil sa spodok plaveckej časti a štrkové lôžko sa obnovilo riečnym štrkom. Okolo celého bazéna sa vybudoval nový chodník. Vybudovali sa nové oceľové schody do bazéna, nová vodovodná prípojka, rekonštruovali sa sprchy, ohradila sa nanovo detská časť bazéna, obnovili sa lavičky, obstarali sa nové kabíny na prezliekanie a vykonalo sa mnoho ďalších prác,“ informuje primátorka Tornale Erika Győrfiová.

Širší kontext: Plážové kúpalisko v Tornali sa nachádza v mestskej časti Králik, otvorené bolo v roku 1969. Jeho súčasťou je prírodný bazén z umelo vytvorenej nádrže s rozlohou približne 1,5 hektára a hĺbkou do 2,2 metra.

Obnovu kúpaliska samospráva hradila z vlastného rozpočtu a regionálneho príspevku pre najmenej rozvinuté okresy. Pre Mestské služby mesta Tornaľa radnica navyše na tento rok vyčlenila ďalších vyše 120-tisíc eur na kompletnú úpravu a údržbu areálu vrátane nových náterov na budovách.



Prečítaj si aj tieto články: