VIDEO: Masívne raketové útoky Ruska zdemolovali najväčšiu detskú nemocnicu na Ukrajine. Hlásia početné úmrtia a zranenia

Prečo je to dôležité: Správa poukazuje na eskaláciu vojenského konfliktu a jeho vplyv na civilné obyvateľstvo vrátane detí.

Citát: „Nemocnica Ochmatdyt zachraňuje a obnovuje zdravie tisícov detí. Teraz, keď nemocnicu poškodil ruský útok, sú pod troskami ľudia a presný počet obetí zatiaľ nie je známy. Momentálne pri odstraňovaní trosiek pomáhajú všetci – lekári aj obyčajní ľudia,“uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X.

Širší kontext: Starosta mesta Vitalij Kličko to označil za najhorší útok na Kyjev od začiatku invázie. Prezident Zelenskyj v aplikácii Telegram napísal, že ruské sily pri útokoch použili najmenej 40 rakiet. Zaútočili aj na mestá Dnipro, Sloviansk a Kramatorsk. Zelenskyj taktiež informoval o tom, že pod troskami nemocnice sa nachádzajú ľudia a presný počet zranených a zabitých sa ešte môže meniť.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.



