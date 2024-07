Slovák Denis, ktorý leží v bezvedomí v Číne, sa prvýkrát prebral. Po viac ako mesiaci konečne otvoril oči

Mladý Slovák sa zranil pri páde na eskalátore.

Slovák Denis leží už viac ako mesiac v bezvedomí v čínskej nemocnici. Podľa najnovších informácií sa prvýkrát prebral. Na pár sekúnd otvoril oči a rodičov sa spýtal, kde sa nachádza, informujú tvnoviny.sk.

Denis sa zrejme zranil na eskalátore. Údajne z neho spadol na hlavu, ktorú mal celú zakrvavenú. Podľa jeho matky bol zrejme vo veľkom šoku, pretože na mieste nechal aj ruksak a utekal smerom von. Tam spadol a narazil hlavou do autobusu. Nikto z rodiny však ešte nevidel kamerové záznamy nehody. Informácie pochádzajú od úradov.

Pacienta by mali časom previezť na Slovensko

Denis študuje v Hongkongu a z neznámeho dôvodu sa ocitol v sčasti autonómnom čínskom meste Macao. So svojou matkou volal ešte v piatok 31. mája, deň pred tým, ako sa dostal do nemocnice. Následne sa však odmlčal.

Štát plánuje prevoz pacienta z Číny na Slovensko vládnym špeciálom, proces je však zdĺhavý. „Oni stále, že musíme počkať, teda je to v štádiu riešenia. Ja viem, sú to dôležité úkony, čo oni musia urobiť, ale pre nás je to dlho,“ opísal Denisov otec.

Hovorca ministerstva zdravotníctva Andrej Wallner tvrdí, že Slovensko je pripravené na prevoz pacienta, čaká sa už len na udelenie konkrétneho termínu.