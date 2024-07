Mladý Slovák je pri vedomí a podľa matky sa mu vrátila aj chuť do jedla.

Slovák Denis, ktorý bol v Číne viac ako mesiac v kóme, je na tom zdravotne oveľa lepšie. Viditeľne sa zotavuje a dokonca aj komunikuje. Rodičia pre tvnoviny.sk povedali, že dokonca sa mu už vrátil apetít a teší sa domov na mamino jedlo.

„Strašne je vyhladovaný a veľmi mu chutí. Zjedol by všetko. A na Slovensko sa najviac teší na guláš,“ povedala jeho mama s úsmevom na tvári.

Študenta plánujú previezť z Číny do trnavskej nemocnice. Nie je však ešte jasné, kedy to bude a či poňho príde vládny špeciál alebo pocestuje bežnou linkou. Hovorca ministerstva zdravotníctva povedal, že štát je pripravený pacienta prepraviť. Pre rodičov je to však zdĺhavý proces.

Informáciu o tom, čo sa študentovi stalo, rodičia vedia iba od tamojších úradov

Denis sa zrejme zranil na eskalátore. Údajne z neho spadol na hlavu, ktorú mal celú zakrvavenú. Podľa svojej matky bol zrejme vo veľkom šoku, pretože na mieste nechal aj ruksak a utekal smerom von. Tam spadol a narazil hlavou do autobusu. Nikto z rodiny však ešte nevidel kamerové záznamy nehody.