VIDEO Z ÚTOKU: Prvé slová Trumpa po pokuse o atentát. Popísal, akú bolesť cítil

Prezidentský kandidát Donald Trump potvrdil, že v sobotu na mítingu v Pensylvánii ho zasiahla guľka. Tá mu prestrelila hornú časť pravého ucha. Bývalý americký prezident sa vyjadril na sociálnej sieti.



„Bol som postrelený guľkou, ktorá prenikla hornou časťou pravého ucha,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti.



„Okamžite som vedel, že niečo nie je v poriadku. Počul som svišťanie, výstrely a hneď som pocítil, ako mi guľka roztrhla kožu,“ uviedol Trump, ktorý nebol vážne zranený.

„Je neuveriteľné, že takýto čin sa môže odohrať v našej krajine,“ dodal.



Bývalého prezidenta Donalda Trumpa evakuovali z pódia na sobotňajšom mítingu po tom, ako sa na podujatí v štáte Pensylvánia ozvali zvuky podobné výstrelom. Prezidentského kandidáta urýchlene stiahli z pódia. Tajná služba po incidente uviedla, že Trump je v poriadku. Okresný prokurátor Richard A. Goldinger potvrdil, že strelec, ako aj jeden z účastníkov sú mŕtvi. Tiež uviedol, že zranený mohol byť ešte jeden účastník.

Trump just got shot in the head and got up like a fucking gangster and fist pumped



