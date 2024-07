Podporila zámer novej vodnej elektrárne na Ipli.

Vláda dala zelenú zámeru výstavby novej prečerpávacej vodnej elektrárne na hornom úseku rieky Ipeľ.

Schválenie zámeru výstavby novej prečerpávacej vodnej elektrárne na hornom úseku rieky Ipeľ mieri k zabezpečeniu zvýšenia energetických zdrojov pre rozvoj hospodárskych aktivít i postupný prechod na elektromobilitu.

Zámer vlády vyvolal neistotu u obyvateľov dediny Ďurkovce. Je možné, že jedna z nádrží sa bude nachádzať priamo v intraviláne, čo by znamenalo, že sa obyvatelia budú musieť vysťahovať, informuje STVR.

Prečo je to dôležité: Vláda chce rozhodnutím podporiť a zlepšiť sociálno-ekonomickú situáciu v okrese. V prípade ak sa však rozhodne dedinu zatopiť, 75 obyvateľov sa bude musieť z obce odsťahovať.

Citát: „Nedá sa žiadnym spôsobom hodnotiť efektivita a dosahy tohto vodného diela. Nás teda zaujíma, aké to bude veľké, ako by malo pracovať, ako by malo byť v tej krajine osadené,“ povedala Martina Paulíková zo Svetového fondu na ochranu prírody.

Širší kontext: Ministerstvo hospodárstva a životného prostredia by mali do konca roku 2024 rozpracovať projekt vybudovania elektrárne na hornom toku Ipľa .