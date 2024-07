Ide o náročnú, ale vyhľadávanú turistickú trasu.

Najväčšia roklina v Slovenskom raji je opäť otvorená.

Národný Park Slovenský raj upozorňuje na náročnosť úseku.

Prečo je to zaujímavé: Približne pred mesiacom došlo v dôsledku búrok k poškodeniu technických sprístupňovacích zariadení v rokline a jej následnému uzavretiu. Po opätovnom otvorení môžu turisti navštíviť populárnu turistickú oblasť.

Citát: „Po mesiaci prichádzame pre návštevníkov s potešujúcou správou. Najdlhšia a najmohutnejšia roklina je opäť prístupná. Nestratila nič zo svojej krásy a divokosti. Technické zariadenia sú opravené, opravu a nové zariadenia zabezpečil ich vlastník obec Hrabušice. Na viacerých miestach sú osadené nové, ktoré návštevníkom umožnia bezpečný prechod a spoznávanie krásy prírody,“ informoval Peter Olekšák zo Správy Národného parku Slovenský raj.

Širší kontext: Pri plánovaní túry do tejto rokliny by mali turisti myslieť na to, že ide o dlhú a ťažkú túru. Trasa často vedie po koryte rieky, kde budú musieť stúpiť aj do vody a preliezať naplavené kmene stromov. Základnou výbavou do rokliny je preto pevná vysoká nepremokavá obuv, je vhodné vziať si aj veci na prezutie a prezlečenie.