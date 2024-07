Prečo je to dôležité: Šírenie hoaxov a falošných správ môže viesť k nesprávnym informáciám a panike medzi spotrebiteľmi. Informovanie o tom, že ide o hoax, pomáha ľuďom rozlišovať medzi pravdivými a falošnými informáciami.

Citát: „Táto fotka svetom koluje už pár rokov a internetové vody ju tentoraz vyplavili u nás,“ skonštatoval technologický novinár Martin Hodás.

Širší kontext: Hodás pripomenul, že poľnohospodárstvo v Černobyle prakticky neexistuje. Export z oblasti je zakázaný a potraviny v lokalite si pestujú len obyvatelia, ktorí tam zostali žiť.

I wonder if they glow in the dark?British carrots grown in the leafy suburb of Chernobyl. pic.twitter.com/Ck4J3owE4X